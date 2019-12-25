Общежитие СПбГУ на улице Кораблестроителей ждет ремонт

Три корпуса в 18 этажей построили в 1985 году.

Общежитие Санкт-Петербургского государственного университета на улице Кораблестроителей отремонтируют: городской филиал Главгосэкспертизы подтвердил сметную стоимость капремонта зданий и дал добро на работы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На Васильевском острове расположены три корпуса из 21, 18-этажные здания общей площадью более 29 тысяч "квадратов" построили в 1985 году. Здания объединены коридором, на первом этаже имеют административно-хозяйственные помещения, а начиная с третьего – жилые блоки. Всего общежития вмещают 2106 человек.

В ходе ремонта в корпусах обновят крыльца и фасад, снесут и возведут новые перегородки, а также отремонтируют полы, системы вентиляции, отопления, канализации и электроснабжения. Также здания ждут замены дверей и окон. Работой займется ООО "ПетроСтройГарант".

В скором времени отремонтируют и общежитие СПбГУ в Петергофе.

Фото: campus.spbu.ru