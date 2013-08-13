На улице Комсомола столкнулись иномарка и трамвай

Вечером в понедельник, 1 февраля, у областной больнице на улице Комсомола произошла авария, сообщили очевидцы в социальных сетях.
Улица Комсомола в сторону Кондратьевского перекрыта полностью
уточнил петербуржец.
Достоверной информации о произошедшем пока нет. Судя по опубликованным фотографиям, участником аварии стали трамвай и иномарка.
Крыло "Ниссана" сильно пострадало.
Судя по "Яндекс.Картам" движение по улице восстановили. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее мы писали, что "Рено" и "Газель" таранили автобус на Кондратьевском проспекте.
Фото: "Яндекс.Карты"; vk.com/spb_today
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