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На улице Комсомола столкнулись иномарка и трамвай
Сегодня, 21:05
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smirenny

На улице Комсомола столкнулись иномарка и трамвай

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На данный момент движение по улице восстановлено.

Вечером в понедельник, 1 февраля, у областной больнице на улице Комсомола произошла авария, сообщили очевидцы в социальных сетях. 

Улица Комсомола в сторону Кондратьевского перекрыта полностью

уточнил петербуржец. 

Достоверной информации о произошедшем пока нет. Судя по опубликованным фотографиям, участником аварии стали трамвай и иномарка. 

Крыло "Ниссана" сильно пострадало. 

Судя по "Яндекс.Картам" движение по улице восстановили. Информации о пострадавших не поступало. 

Ранее мы писали, что "Рено" и "Газель" таранили автобус на Кондратьевском проспекте.

Фото: "Яндекс.Карты";  vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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