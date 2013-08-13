На улице Комсомола столкнулись иномарка и трамвай

На данный момент движение по улице восстановлено.

Вечером в понедельник, 1 февраля, у областной больнице на улице Комсомола произошла авария, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Улица Комсомола в сторону Кондратьевского перекрыта полностью уточнил петербуржец.

Достоверной информации о произошедшем пока нет. Судя по опубликованным фотографиям, участником аварии стали трамвай и иномарка.

Крыло "Ниссана" сильно пострадало.

Судя по "Яндекс.Картам" движение по улице восстановили. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что "Рено" и "Газель" таранили автобус на Кондратьевском проспекте.

Фото: "Яндекс.Карты"; vk.com/spb_today