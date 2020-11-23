"Рено" и "Газель" таранили автобус на Кондратьевском проспекте

В аварии с общественным транспортом никто не пострадал.

Днем в понедельник, 1 февраля, в Калининском районе Петербурга произошла авария с участием пассажирского автобуса, иномарки и "Газели", сообщил очевидец в социальной сети.

ДТП произошло недалеко от автобусной остановки у дома №12 на Кондратьевском проспекте. Достоверные обстоятельства и причины столкновения пока неизвестны. Официальной информации от службы ГИБДД по инциденту пока не поступало.

Очевидец опубликовал видеозапись, на которой видно, как легковушка таранила автобус сбоку, а "Газель" врезалась в его заднюю часть. Именно фургон получил самые сильные повреждения – помялся капот и разбился бампер. У автобуса незначительно повредилась задняя часть. По предварительным данным, никто не пострадал.

Кроме того, судя по кадрам, движение трамваев затруднено из-за расположения участников ДТП.

Ранее мы писали, что из-за перекрытий улиц в Петербурге контрабасист Филармонии смог попасть на работу с пятого раза.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте