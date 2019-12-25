Из-за перекрытий улиц в Петербурге контрабасист Филармонии смог попасть на работу с пятого раза

Даже рабочее удостоверение не убедило сотрудников силовых ведомств пропустить мужчину на работу.

Накануне в Петербурге прошли несогласованные протестные акции, в результате которых были перекрыты многие улицы в центре города. В первой половине дня выяснилось, что сотрудники силовых ведомств на Невском проспекте ограничили передвижение автомобилей и граждан.

Piter.tv узнал, как горожанин не смог попасть на работу из-за "митинговых" перекрытий движения. Петр Гогитидзе, контрабасист филармонии имени Д.Д. Шостаковича, не смог попасть 4 раза на работу. Он рассказал Piter.tv, что попробовал несколько разных маршрутов. Фотографии своего путешествия мужчина выложил в соцсетях.

Я шел с Фонтанки на Невский – не смог пройти, потом шел с Караванной, тоже пытался попасть на Невский. С Садовой пытался, меня не пустили Петр Гогитидзе

Даже после того, как Петр предъявил удостоверение сотрудника Филармонии, по словам Петра, сотрудники силовых ведомств его не пропустили.

Они сказали, что нельзя, что Невский закрыт, никому сейчас туда нельзя Петр Гогитидзе

В общей сложности контрабасист пытался пробиться на работу через митинговые перекрытия четыре раза, только с пятой попытки ему удалось через площадь Искусств.

В несогласованной протестной акции 31 января в Петербурге, по предварительным данным, участвовали не менее 7 тысяч человек, более тысячи из них были задержаны. Такую информацию накануне вечером предоставил аппарат уполномоченного по правам человека Александра Шишлова. Piter.tv наблюдал за акцией на сайте и в социальных сетях.

Фото: Piter.tv

Текст: Дарья Ромасюк / Piter.tv