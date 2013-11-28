  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:27
150
Butenko
Код вставки плеера

Штаб Навального объявил новое место сбора для участников несанкционированной протестной акции в Петербурге

0 0

Протестующим предложили собраться у ТЮЗа.

Северная столица готовится к очередной крупной протестной акции. Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального запланирован на 12.00 воскресенья, 31 января. Первоначально местом сбора оппозиции должен был стать Невский проспект. Однако из-за того, что силовики полностью перекрыли движение по центральному участку Невского и прилегающим улицам, координаторы митинга перенесли точку сбора.

Как сообщил штаб Алексея Навального в Санкт-Петербурге, новым местом для старта протестной акции стала Пионерская площадь. Ожидается, что в ближайшее время желающие принять участие в несанкционированной акции смогут добраться до площади перед ТЮЗом. В социальных сетях появляются фото и видео с первыми участниками протеста в данной локации. 

 

Видео: Youtube/Навальный LIVE

Теги: алексей навальный, пионерская площадь, протесты 31 января
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии