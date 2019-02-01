На улице Комсомола отменили остановки

Остановки отменят из-за начала работ по ремонту фасада здания Михайловского военного училища.

Со вторника, 22 июня, из-за ремонтных работ фасада здания Михайловского военного училища на улице Комсомола, 22, принято решение изменить места остановок общественного транспорта.

Так, трамваи под номерами 3, 6, 30 не будут останавливаться на улице Комсомола. Напомним, ближайшие остановки находятся на улице Академика Лебедева и на площади Ленина. Троллейбусы №3, 8 также проезжают улицу без остановок.

В Смольном напомнили, что сквозной проход по пешеходному тротуару вдоль здания училища закрывается. Чтобы попасть на троллейбусную остановку, можно перейти дорогу на перекрестке улиц Комсомола и Академика Лебедева.

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Фото: gov.spb.ru / Организатор перевозок; Piter.tv