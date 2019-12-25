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На улице Композиторов загорелась квартира
Вчера, 22:22
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smirenny

На улице Композиторов загорелась квартира

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В негорящей комнате обнаружили женщину.

Днем в четверг, 17 сентября, на улице Композиторов, 33, произошел пожар. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. 

Сообщается, что горела квартира на шестом этаже. Возгорание произошло на кухне и в коридоре. В негорящей комнате обнаружили женщину. Предположительно, 81-летняя хозяйка. В каком она состоянии, не уточняется. Информации об эвакуации пока нет.. Специалисты обследовали и другие квартиры, а также этаж выше. Из-за чего произошел пожар, неизвестно. 

Ранее мы писали, что медики госпитализировали женщину на Прокофьева.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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