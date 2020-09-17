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Медики госпитализировали женщину на Прокофьева

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Очевидцы сообщили, что в доме был пожар.

Вечером в четверг, 17 сентября, стало известно, что на улице Прокофьева произошел пожар.

Читатель поделился с Piter.TV кадрами скопления пожарных машин и скорой помощи у дома  №5 по указанной улице. Открытого огня к моменту съемки уже не было. Свидетель отметил, что медики госпитализировали одну пожилую женщину. Что именно произошло и в каком состоянии находится потерпевшая, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что спасатели эвакуировали человека из горящего дома в поселке Песочный.

Видео: Piter.TV

Теги: госпитализация, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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