Медики госпитализировали женщину на Прокофьева

Очевидцы сообщили, что в доме был пожар.

Вечером в четверг, 17 сентября, стало известно, что на улице Прокофьева произошел пожар.

Читатель поделился с Piter.TV кадрами скопления пожарных машин и скорой помощи у дома №5 по указанной улице. Открытого огня к моменту съемки уже не было. Свидетель отметил, что медики госпитализировали одну пожилую женщину. Что именно произошло и в каком состоянии находится потерпевшая, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что спасатели эвакуировали человека из горящего дома в поселке Песочный.

Видео: Piter.TV