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На улице Коммуны демонтировали незаконный магазин
Сегодня, 11:43
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Rybka123

На улице Коммуны демонтировали незаконный магазин

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Просьбу покинуть территорию ИП проигнорировал, в связи с чем были приняты меры по освобождению самовольно занятого земельного участка.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга демонтировали незаконно установленный торговый павильон, сообщает пресс-служба Комитетом по контролю за имуществом.

В ведомстве рассказали, что в ходе проверки участка на улице Коммуны площадью 43 кв. м. была обнаружена постройка, которая эксплуатировала городскую территорию, не имея договор с властью. В декабре соглашение предпринимателя с городом было расторгнуто, и его попросили добровольно освободить участок.  Просьбу покинуть территорию ИП проигнорировал, в связи с чем были приняты меры по освобождению самовольно занятого земельного участка. Ранее на Piter.TV: За год в Петербурге построят 3,7 млн кв. м жилья
Фото: комитет по контролю за имуществом

 

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Теги: демонтаж, комитет по контролю за имуществом, улица коммуны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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