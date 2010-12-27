На улице Коммуны демонтировали незаконный магазин

Просьбу покинуть территорию ИП проигнорировал, в связи с чем были приняты меры по освобождению самовольно занятого земельного участка.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга демонтировали незаконно установленный торговый павильон, сообщает пресс-служба Комитетом по контролю за имуществом.

В ведомстве рассказали, что в ходе проверки участка на улице Коммуны площадью 43 кв. м. была обнаружена постройка, которая эксплуатировала городскую территорию, не имея договор с властью. В декабре соглашение предпринимателя с городом было расторгнуто, и его попросили добровольно освободить участок. Просьбу покинуть территорию ИП проигнорировал, в связи с чем были приняты меры по освобождению самовольно занятого земельного участка. Ранее на Piter.TV: За год в Петербурге построят 3,7 млн кв. м жилья

Фото: комитет по контролю за имуществом