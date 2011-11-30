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На улице Коммуны горела "трешка"
Сегодня, 10:53
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На улице Коммуны горела "трешка"

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Тушить пламя приехали 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня утром, 26 октября,  в Красногвардейском районе произошел пожар. Вспыхнула трехкомнатная квартира на улице Коммуны, 28, корпус 2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 10:01. Тушить пламя приехали 15 спасателей и три спецмашины. Спустя 27 минут огонь ликвидировали. 

Известно, что в трехкомнатной отдельной квартире горела обстановка на площади 3 квадратных метра. В результате случившегося никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина пожара.

Ранее на Piter.tv: прокуратура заинтересовалась пожаром склада в Металлострое.

Фото: Piter.tv

Теги: горела квартира, пожар, улица коммуны
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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