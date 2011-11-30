На улице Коммуны горела "трешка"

Сегодня утром, 26 октября, в Красногвардейском районе произошел пожар. Вспыхнула трехкомнатная квартира на улице Коммуны, 28, корпус 2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила диспетчеру в 10:01. Тушить пламя приехали 15 спасателей и три спецмашины. Спустя 27 минут огонь ликвидировали.
Известно, что в трехкомнатной отдельной квартире горела обстановка на площади 3 квадратных метра. В результате случившегося никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина пожара.
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Фото: Piter.tv
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