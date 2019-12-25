Пьяный мужчина попал под трамвай на улице Коллонтай

Горожанин перебегал дорогу в неположенном месте.

Вечером 28 февраля в Невском районе Петербурга произошла авария с участием пешехода. Очевидцы опубликовали в сети фото с места происшествия.

По словам свидетелей, горожанин перебегал дорогу в неположенном месте на перекрестке проспекта Большевиков и Коллонтай. В результате его сбил трамвай. Мужчина ударился головой о правое переднее стекло транспортного средства и разбил его.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что пострадавшему 65 лет. В момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Сергей Зубов