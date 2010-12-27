На улице Коллонтай изнасиловали и ограбили петербурженку

Нападение произошло на пустыре возле дома.

В воскресенье, 14 июля неподалеку от дома №47к5 по ул. Коллонтай в Невском районе изнасиловали и ограбили 31-летнюю жительницу Петербурга. Об этом сообщили "Невские новости" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло около 13:00 на пустыре в 300 метрах от жилого дома. На женщину напал мужчина, изнасиловал, вытащил из сумки 2 тыс. рублей, после чего быстро скрылся. Личность преступника пока не установлена.

Пострадавшая пришла в полицию около 18:55. На данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Невском проспекте изнасиловали гражданку Узбекистана. В преступлении подозреваются двое ее соотечественников.

Фото: Pixabay