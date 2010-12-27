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На Невском проспекте изнасиловали гражданку Узбекистана
Сегодня, 9:32
686
Cherepanov

На Невском проспекте изнасиловали гражданку Узбекистана

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В преступлении подозреваются двое ее соотечественников.

В субботу, 13 июля в отеле на Невском проспекте двое граждан Узбекистана изнасиловали свою соотечественницу. На следующей день женщина пошла в полицию, сообщили "Невские новости" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился около 23:00. После насилия женщину затащили в автомобиль "Geely" и отвезли до Большого Сампсониевского проспекта в Выборгском районе Петербурга.

Потерпевшей 36 лет. Насильникам – 33 и 34 года.

Полиция начала розыск подозреваемых и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге мужчина после возвращения из отпуска не нашел свою иномарку за 5,7 млн рублей.

Фото: Pixabay

Теги: изнасилование, криминал спб, невский район, преступление спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 12:16

А как она с этими чёрными мразями оказалась в отеле?

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