На улице Грибакиных сгорел автомобиль

В машине происходило горение моторного отсека.

Сегодня ночью, 6 декабря, в Невском районе произошел пожар. На улице Грибакиных у дома № 30 загорелась машина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:08. В легковом автомобиле происходило горение моторного отсека.

На место прибыли две спецмашины и десять спасателей. Они потушили пламя за 14 минут. В 00:24 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Устанавливается причина возгорания.

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Фото: Piter.tv