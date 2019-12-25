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На улице Грибакиных сгорел автомобиль
Сегодня, 8:12
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На улице Грибакиных сгорел автомобиль

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В машине происходило горение моторного отсека. 

Сегодня ночью, 6 декабря, в Невском районе произошел пожар. На улице Грибакиных у дома № 30 загорелась машина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:08. В легковом автомобиле происходило горение моторного отсека. 

На место прибыли две спецмашины и десять спасателей. Они потушили пламя за 14 минут. В 00:24 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Устанавливается причина возгорания.

Ранее на Piter.tv: во время пожара на проспекте Энтузиастов эвакуировали четырех человек.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, сгорел автомобиль, улица грибакиных
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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