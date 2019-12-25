Во время пожара на проспекте Энтузиастов эвакуировали четырех человек

Сведения о пострадавших не поступали.

Во вторник, 5 декабря, в квартире дома 22к2 по проспекту Энтузиастов в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар, во время которого эвакуировали четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Информации о возгорании поступила на пульт спасателей в 19:12. В однокомнатной квартире полыхала кухня площадью 10 "квадратов". К 19:40 огонь ликвидировали, из опасной зоны были эвакуированы четыре человека. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото: Piter.TV