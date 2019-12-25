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На улице Гагарина сгорели 3 машины
Сегодня, 17:45
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На улице Гагарина сгорели 3 машины

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Поджигатель оставил кроссовок на месте преступления.

Ранним утром понедельника, 3 августа, в экстренные службы поступило сообщение о поджоге автомобиля "Skoda" на улице Гагарина в Выборге. Пламя также охватило две иномарки, припаркованные по соседству – "Renault" и " Hyundai" Об этом сообщил 47news.

Сгоревшая дотла машина принадлежит 450летнему местному жителю. Злоумышленник, ответственный за возгорание, оставил на месте преступления кроссовок.

По информации ГУ МЧС России по Ленинградской области, огонь был ликвидирован 5:50 утра.

Ранее мы рассказали о том, что в конце июля в Выборге уже горели несколько машин.

Фото:  Piter.TV

Теги: выборг, ленинградскя область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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