На улице Гагарина сгорели 3 машины

Поджигатель оставил кроссовок на месте преступления.

Ранним утром понедельника, 3 августа, в экстренные службы поступило сообщение о поджоге автомобиля "Skoda" на улице Гагарина в Выборге. Пламя также охватило две иномарки, припаркованные по соседству – "Renault" и " Hyundai" Об этом сообщил 47news.

Сгоревшая дотла машина принадлежит 450летнему местному жителю. Злоумышленник, ответственный за возгорание, оставил на месте преступления кроссовок.



По информации ГУ МЧС России по Ленинградской области, огонь был ликвидирован 5:50 утра.

Ранее мы рассказали о том, что в конце июля в Выборге уже горели несколько машин.

Фото: Piter.TV