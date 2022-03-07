На улице Фучика горят гаражи

Ранг пожара повышен до второго.

В четверг, 15 июня, на улице Фучика вспыхнули гаражи. Об этом сообщил телеканал 78.

Полыхают 32 гаража на площади более 500 "квадратов". На месте работают спасатели. На данный момент решается вопрос об эвакуации работников с АЭС, находящейся неподалеку от места происшествия.

Очевидцы отмечают, что столб черного дыма виден в разных районах Петербурга. Ранг пожара повышен до второго.

Информация о пострадавших не поступала. Уточняются детали случившегося.

Ранее на Piter.TV: в Сосновом Бору вспыхнуло старинное здание Насосной станции Калищенской железной дороги.

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