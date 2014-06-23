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На улице Евдокима Огнева полыхала легковушка
Сегодня, 17:59
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На улице Евдокима Огнева полыхала легковушка

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Пламя охватило салон машины, огонь распространился по площади два "квадрата". 

Сегодня днем, 12 ноября, в Невском районе вспыхнула иномарка. На  улице Евдокима Огнева в 15:35 загорелась легковушка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Пламя охватило салон машины, огонь распространился по площади два "квадрата". На место происшествия приехали десять спасателей и две спецмашины.

Пожар потушили за 22 минуты. Никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv:  в гипермаркете на Дальневосточном после обнаружения крысы на прилавке провели обработку помещений.

Фото: Piter.tv

Теги: горела машина, мчс, пожар, улица евдокима огнева
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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