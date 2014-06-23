На улице Евдокима Огнева полыхала легковушка

Пламя охватило салон машины, огонь распространился по площади два "квадрата".

Сегодня днем, 12 ноября, в Невском районе вспыхнула иномарка. На улице Евдокима Огнева в 15:35 загорелась легковушка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пламя охватило салон машины, огонь распространился по площади два "квадрата". На место происшествия приехали десять спасателей и две спецмашины.

Пожар потушили за 22 минуты. Никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv