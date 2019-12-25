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В гипермаркете на Дальневосточном после обнаружения крысы на прилавке провели обработку помещений
Сегодня, 17:55
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В гипермаркете на Дальневосточном после обнаружения крысы на прилавке провели обработку помещений

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Представитель "Ленты" добавил, что испорченные животным продукты убрали с полок и не будут продавать.

Покупатели заметили крысиную инспекцию в гипермаркете "Лента" на Дальневосточном проспекте. Грызун сидел на прилавке и ел сыр. Менеджер по связям с общественностью компании Тимофей Гончарук рассказал "Невским Новостям", что в магазине оперативно проверят качество обработки помещений от грызунов.

Представитель "Ленты" добавил, что испорченные животным продукты убрали с полок и не будут продавать. Сыр списали, сотрудники гипермаркета провели дезинфекцию оборудования, добавил Тимофей Гончарук.

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Фото:  Телеграм / Раньше всех. Петербург

Теги: гипермаркет лента, грызуны, крыса в магазине, крыса на прилавке
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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