Амбулаторно-поликлинический пункт для больных коронавирусом на Есенина готовится к приему пациентов

Пункт развернули за 72 часа.

В пятницу, 8 мая, начнет принимать пациентов новый амбулаторно-поликлинический пункт для больных коронавирусом. Пункт с компьютерными томографами, расположившийся на улице Есенина, развернули за 72 часа, сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что персонал обеспечен средствами защиты, в пункт допускают по санпропускам. Медицинскую точку развернули для помощи учреждениям северных районов города, поскольку массовое поступление больных коронавирусом в стационары зачастую не позволяет провести должную первичную сортировку. Именно после нее принимают решение о госпитализации пациента. Сейчас в Петербурге работает уже четыре таких центра, они позволяют сокращать очереди скорых в стационары и снизить нагрузку на приемные покои. Также специалисты из пунктов сохраняют койки для тяжелых пациентов, вовремя принимая решение о негоспитализации легких больных.

Ранее мы рассказывали, что лаборатория поликлиники №107 провела 9 тысяч тестов на COVID-19.

Фото: пресс-служба Смольного