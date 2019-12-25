Лаборатория поликлиники №107 провела 9 тысяч тестов на COVID-19

В поликлинику №107 каждый день доставляют до 200 проб.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев посетил вирусологический центр при городской поликлинике №107, где проводят тесты на коронавирус. За короткий промежуток времени на базе поликлиники была создана мощная сеть для забора бактериологического материала.

На данный момент в Петербурге работают 126 пунктов, где идет проверка на коронавирус с возможность делать до десяти тысяч тестов в день. В Петербурге работают 16 региональных, 5 федеральных и 4 частные лаборатории. Самым точным методом диагностики на сегодняшний день является метод ПЦП (полимерная цепная реакция).

В поликлинику №107 каждый день доставляют до 200 проб. С конца марта только там провели около 9 тысяч исследований на COVID-19 методом ПЦР.

В Петербурге режим ограничений может продлиться до 1 июня.

Фото: Piter.TV