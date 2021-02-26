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На улице Джона Рида петербуржца ударил ножом малознакомый Тимур
Сегодня, 10:39
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

На улице Джона Рида петербуржца ударил ножом малознакомый Тимур

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В Невском районе Петербурга мужчина ударил ножом горожанина. Решается вопрос о возбуждении дела.

Вечером в пятницу, 6 октября, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Джона Рида у мужчины ножевое ранение.

Как стало известно Piter.TV, правоохранители обнаружили возле парадной мужчину, который сказал, что его ножом ударил малознакомый Тимур. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

В этот же день полиция задержала подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что на Софийской улице отец сошел с ума и убил своего сына.

Фото: Piter.TV

Теги: малознакомый, нож, умышленное причинение вреда
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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