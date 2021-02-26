На улице Джона Рида петербуржца ударил ножом малознакомый Тимур

Вечером в пятницу, 6 октября, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Джона Рида у мужчины ножевое ранение.
Как стало известно Piter.TV, правоохранители обнаружили возле парадной мужчину, который сказал, что его ножом ударил малознакомый Тимур. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
В этот же день полиция задержала подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что на Софийской улице отец сошел с ума и убил своего сына.
Фото: Piter.TV
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