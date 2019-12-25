На улице Добровольцев в Петербурге нашли мины времён войны

Четыре мины были уничтожены на полигоне в Ленобласти.

На улице Добровольцев в Красносельском районе Петербурга нашли мины времён Великой Отечественной войны. Подробности случившегося Piter.tv сообщили 5 мая в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области.

Накануне днем выяснилось, что металлические предметы, напоминающие боеприпасы были найдены в земле во время строительных работ. Взрывотехники ОМОН, прибывшие на место происшествия, установили, что эти предметы – четыре минометные мины времен Великой Отечественной, боеприпасы повредила сильная коррозия.

Эти мины были вывезены на полигон в Ленобласти группой разминирования, там их и уничтожили.

Артиллерийский снаряд времен войны нашли накануне в Пушкине у жилого дома на улице Радищева.

Фото: предоставлено пресс-службой Росгвардии