На улице Добровольцев 7-классница неоднократно занималась сексом с тремя парнями

Молодых людей задержали, для них избрали меру пресечения в виде ареста.

В Петербурге продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в феврале текущего года по факту интимной связи с несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Еще 28 февраля в полицию Петербурга обратилась женщина 1981 года рождения и заявила, что в период с 16 февраля по 18 февраля ее дочь 7-классница 2007 года рождения вступала в половую связь с 22-летним парнем. Все происходило по месту жительства заявительницы – в квартире дома на улице Добровольцев.

Молодого человека оперативно задержали и посадили под арест. В отношении него возбудили уголовное дело.

В ходе расследования стражи порядка выявили еще двух фигурантов дела. Оказалось, что девочка вступала также в половую связь с 23-летним парнем в той же квартире. Третий 24-летний молодой человек неоднократно совершал развратные действия и половое сношение с несовершеннолетней.

Все трое задержаны и посажены под арест. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что на Пискаревском проспекте мужчина совратил двух несовершеннолетних.

Фото: Piter.TV