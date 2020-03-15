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На улице Димитрова произошло ДТП

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О пострадавших не сообщается.

В редакцию Piter.tv попала видеозапись со съемок видеонаблюдения, на которой запечатлен момент столкновения двух кроссоверов на улице Димитрова, 16. 

Также на кадрах видно, что дорога была пустая. Водитель одного из авто совершал поворот налево, когда другой автолюбитель пытался успеть проехать прямо. По всей видимости, ДТП случилось из-за невнимательности водителей.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что в Петербурге пассажиры не захотели платить и напали на таксиста с баллончиком.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, улица дмитрова
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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