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На улице Дыбенко пенсионерка сломала ногу из-за неубранной наледи
Сегодня, 13:45
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lesjasap
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На улице Дыбенко пенсионерка сломала ногу из-за неубранной наледи

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В Невском районе пожилая петербурженка получила травму ноги из-за некачественной очистки улиц.

Престарелая петербурженка госпитализирована в больницу из-за плохой уборки дорог в Невском районе. Женщина упала на надели по улице Дыбенко. В результате несчастного случая, она получила травму. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом шейки правой бедренной кости.

Инцидент произошел на пересечении улицы Дыбенко с проспектом Большевиков. Известно, что местной жительнице 79-лет. Ее доставили в Александровскую больницу. О ситуации сообщили представителям администрации, ответственным за очистку тротуаров и проезжих частей от снега и льда. По данному делу начата проверка. 

В настоящее время пенсионерка находится на госпитализации в медицинском учреждении. Она лежит в травматологии. 

Напомним, что вчера на проспекте Просвещения пенсионерка разбила голову об лед.

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Теги: надель , невский район , плохая уборка дороги , происшествие спб , снег , улица дыбенко
Категории: Новости СПб Происшествия

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