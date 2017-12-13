На улице Дыбенко пенсионерка сломала ногу из-за неубранной наледи

В Невском районе пожилая петербурженка получила травму ноги из-за некачественной очистки улиц.

Престарелая петербурженка госпитализирована в больницу из-за плохой уборки дорог в Невском районе. Женщина упала на надели по улице Дыбенко. В результате несчастного случая, она получила травму. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом шейки правой бедренной кости.

Инцидент произошел на пересечении улицы Дыбенко с проспектом Большевиков. Известно, что местной жительнице 79-лет. Ее доставили в Александровскую больницу. О ситуации сообщили представителям администрации, ответственным за очистку тротуаров и проезжих частей от снега и льда. По данному делу начата проверка.

В настоящее время пенсионерка находится на госпитализации в медицинском учреждении. Она лежит в травматологии.

Напомним, что вчера на проспекте Просвещения пенсионерка разбила голову об лед.