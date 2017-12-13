На проспекте Просвещения пенсионерка разбила голову, упав на неубранной на тротуаре наледи

В Выборгском районе пожилая женщина в кровь разбила голову по дороге к метро.

В Выборгском районе пожилая петербурженка пострадала от некачественной уборки улиц. Сообщается, что женщина шла по проспекту Просвещения и упала. Она разбила голову о наледь, спрятанную под толстым слоем грязного снега. На помощь пенсионерке пришли две молодые девушки, которые дождались с ней приезда медиков.

Они записали видео-подтверждение с фактом, доказывающем плохую уборку тротуара, а также причиненной травмы. На ролике заметно, что у жертвы безответственности коммунальной службы идет кровь. Следы падения видны и на месте происшествия.

Напомним, что из-за сколькзкой дороги в Приморском районе погиб взрослый мужчина, который хотел зайти в автобус.

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