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На проспекте Просвещения пенсионерка разбила голову, упав на неубранной на тротуаре наледи

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В Выборгском районе пожилая женщина в кровь разбила голову по дороге к метро.

В Выборгском районе пожилая петербурженка пострадала от некачественной уборки улиц. Сообщается, что женщина шла по проспекту Просвещения и упала. Она разбила голову о наледь,  спрятанную под толстым слоем грязного снега. На помощь пенсионерке пришли две молодые девушки, которые дождались с ней приезда медиков. 

Они записали видео-подтверждение с фактом, доказывающем плохую уборку тротуара, а также причиненной травмы. На ролике заметно, что у жертвы безответственности коммунальной службы идет кровь. Следы падения видны и на месте происшествия.

Напомним, что из-за сколькзкой дороги в Приморском районе погиб взрослый мужчина, который хотел зайти в автобус. 

Видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: выборгский район , лед , наледь , проспект просвещения , снег , уборка
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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