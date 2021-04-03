На улице Декабристов возле дома 56 столкнулись две иномарки: видео

В субботу, 3 апреля, в 13:34, на улице Декабристов возле дома № 56 произошла автомобильная авария. Столкнулись две иномарки. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
На записи с видеокамер можно заметить, что седан влетел в кроссовер, когда тот поворачивал на перекрестке. Водитель седана серьезно не пострадал: после столкновения он вышел из автомобиля и бодро направился разбираться с другим шофером.
О состоянии второго водителя информации пока нет, подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что возле поворота на Красный Бор отдыхают гуси и лебеди после перелета: видео.
Видео: источник в правоохранительных органах
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