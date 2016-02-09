На улице Черкасова пожар в доме тушили 12 пожарных

Возгорание ликвидировали через час.

Ночью 18 марта в Калининском районе Санкт-Петербурга в жилом доме загорелась двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Пожар случился в доме номер 17 на улице Черкасова. Очевидцы позвонили в службу 01 в 03:19. На место прибыли три единицы техники и двенадцать человек личного состава. Пожар удалось ликвидировать в 04:14. По данным МЧС во время пожара в комнате обгорела обстановка на площадью 3 кв.м.

Позднее специалистам пришлось вернуться на адрес, так как примерно в 8 часов из той же квартиры вновь пошел дым.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"