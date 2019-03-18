На строительство Фрунзенского радиуса метро выделят дополнительные деньги

Станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" должны были открыть к 20 декабря 2018 года.

Правительство Петербурга разрешило выделить новые деньги на достройку фиолетовой ветки метро. Соответствующее распоряжение подписали 14 марта в Смольном.

Новые станции Фрунзенского радиуса должны открыть к 31 августа этого года. Заказчик может давать аванс подрядчику без подтверждения работ по предыдущим авансам. У "Метростроя" есть возможность получить предоплату около 500 миллионов рублей.

Станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" должны были открыть к 20 декабря 2018 года. Однако 21 января фактическая готовность объекта составляла 81,3%.

Ранее сообщалось, что в метро Петербурга 18 марта был замечен эксгибиционист. Он снял одежду перед 13-летней школьницей.

Фото и видео: Piter.TV