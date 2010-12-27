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В метро Петербурга мужчина тряс гениталиями перед 13-летней школьницей
Сегодня, 11:31
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nastya960

В метро Петербурга мужчина тряс гениталиями перед 13-летней школьницей

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Об этом девочка рассказала своему отцу.

В Петербургском метро семиклассницу напугал эксгибиционист. Инцидент произошел в воскресенье, 17 марта, на перегоне между станциями "Василеостровская" и "Гостиный двор". Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В полицию обратился отец девочки, которому она сразу все рассказала. Со слов отца, один из пассажиров прямо в вагоне расстегнул брюки и стал трясти  гениталиями перед 13-летней девочкой.

Сотрудники полиции завели уголовное дело по статье "Развратные действия".

 Ранее на Piter.TV: Кавказец-эксгибиционист демонстрировал половой орган перед 5-летней девочкой в Приморском районе.
Фото: Piter.TV

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Теги: василеостровская, гостиный двор, метро петербурга, эксгибиционист
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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