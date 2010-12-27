В метро Петербурга мужчина тряс гениталиями перед 13-летней школьницей

Об этом девочка рассказала своему отцу.

В Петербургском метро семиклассницу напугал эксгибиционист. Инцидент произошел в воскресенье, 17 марта, на перегоне между станциями "Василеостровская" и "Гостиный двор". Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В полицию обратился отец девочки, которому она сразу все рассказала. Со слов отца, один из пассажиров прямо в вагоне расстегнул брюки и стал трясти гениталиями перед 13-летней девочкой.

Сотрудники полиции завели уголовное дело по статье "Развратные действия".

Ранее на Piter.TV: Кавказец-эксгибиционист демонстрировал половой орган перед 5-летней девочкой в Приморском районе.

Фото: Piter.TV