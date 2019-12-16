На улице Чапыгина начали снос здания бывшего отеля Andersen в Петербурге

На месте старого отеля Andersen построят жилой дом с площадью для горожан.

В Санкт-Петербурге стартовали работы по демонтажу здания бывшего отеля Andersen на улице Чапыгина. На месте объекта советской постройки появится современный жилой дом и открытая площадь для жителей района.

Здание 1960-х годов, в котором ранее располагался отель Andersen, не использовалось последние пять лет. По словам представителей девелопера, проект редевелопмента предусматривает создание комфортного жилого пространства с подземным паркингом и благоустроенной территорией, сообщает "Фонтанка".

Разрешение на строительство компания "ЭрБиАй-3" получила в августе 2025 года. Срок действия документа установлен до 19 августа 2029 года. Основные строительные работы планируется начать в первом квартале 2026 года.

Будущий жилой комплекс будет состоять из шести–восьми этажей и включит 69 квартир. Также предусмотрено создание встроенно-пристроенного паркинга и благоустроенного двора.

Фото: freepik