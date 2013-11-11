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На улице Братьев Горкушенко начался ремонт по замене дорожного полотна
Сегодня, 18:55
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На улице Братьев Горкушенко начался ремонт по замене дорожного полотна

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Ремонт планируют завершить до середины июля этого года.

В Петродворцовом районе на улице Братьев Горкушенко начался ремонт по замене дорожного полотна в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом в среду, 16 июня, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. 

Ремонт планируют завершить до середины июля этого года. Он включает в себя замену асфальтобетонного покрытия проезжей части, перестановку или замену бордюрного камня. Известно, что специалистам предстоит отремонтировать участок длиной 2,05 километров.

Ранее мы писали, что в Ленобласти начался ремонт трассы, связывающей три района.

Фото: Piter.tv

Теги: ремонт, улица братьев горкушенко
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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