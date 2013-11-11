Ремонт планируют завершить до середины июля этого года.

В Петродворцовом районе на улице Братьев Горкушенко начался ремонт по замене дорожного полотна в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом в среду, 16 июня, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Ремонт планируют завершить до середины июля этого года. Он включает в себя замену асфальтобетонного покрытия проезжей части, перестановку или замену бордюрного камня. Известно, что специалистам предстоит отремонтировать участок длиной 2,05 километров.

Ранее мы писали, что в Ленобласти начался ремонт трассы, связывающей три района.

Фото: Piter.tv