На улице Белы Куна появились 237 светодиодных светильников

Для комфортного пересечения дороги контрастным световым потоком обозначены восемь пешеходных переходов.

В среду, 19 января, во Фрунзенском районе Петербурга современное освещение появилось на улице Белы Куна. На магистрали протяженностью 2,3 километра установили 237 светодиодных светильников. Об этом рассказали в пресс-службе "Ленсвета".

Отмечается, что для комфортного пересечения дороги контрастным световым потоком обозначены восемь пешеходных переходов. Цветовая температура максимально приближена к естественному дневному.

Напомним, что в двух районах Петербурга появятся четыре новые улицы. В Невском районе компания планирует построить улицу протяженностью 760 метров, которая соединит Дальневосточный проспект и Октябрьскую набережную. В Красносельском районе компания построит три новых улицы общей протяженностью 1590 метров. Они расположатся от проспекта Буденного до улицы Генерала Кравченко. Они обеспечат транспортную доступность жилого комплекса "Солнечный город".

Ранее реставрацию дома с часовней Божией Матери Коневской завершили на Загородном проспекте. Дом был построен в 1864—1866 годы в русско-византийском стиле по проекту Ивана Слупского.

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