В двух районах Петербурга появятся четыре новые улицы

Во всех четырех проектах предусмотрены велодорожки шириной 3,5 метра.

В Невском и Красносельском районах Петербурга построят четыре улицы. Проекты планировки и межевания территории для размещения новых улиц утверждены на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, сообщили в пресс-службе Смольного.

Строительством улиц будет заниматься инвестор – холдинг Setl Group. После завершения строительство компания передаст улицы и земельные участки в собственность города по договору дарения.

Фото: пресс-служба Смольного

В Невском районе компания планирует построить улицу протяженностью 760 метров, которая соединит Дальневосточный проспект и Октябрьскую набережную. Раньше на этой территории располагался завод "Пигмент" – бывший Киновиевский ультрамариновый завод Веге. Поэтому улица получила название – Ультрамариновая.

Фото: пресс-служба Смольного

В Красносельском районе компания построит три новых улицы общей протяженностью 1590 метров. Они расположатся от проспекта Буденного до улицы Генерала Кравченко. Они обеспечат транспортную доступность жилого комплекса "Солнечный город".

Фото: пресс-служба Смольного

Также холдинг Setl Group приступил к строительству ЖК Pulse Premier на Октябрьской набережной.

Главное фото: pexels.com