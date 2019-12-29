На улицах Выборга начали обрезку лип

Это делается для того, чтобы автомобилисты лучше видели дорожные знаки и светофоры Выборга.

В Выборге занялись обрезкой лип. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Деревья уже обрезали на улице Гагарина. Скоро работы пройдут на Ленинградском проспекте и нескольких других улицах города. Рабочие по пешеходной части удалят деревья, которые находятся на неудовлетворительном состоянии и делают тротуар более узким.

Поступали обращения от жителей по поводу неудовлетворительного состояния лип, находящихся на перекрестке. В прошлые годы мы пытались сохранить эти деревья, проводили обрезку, регулярно убирали молодые побеги, перекрывающие видимость светофоров. В этом году для организации безопасности дорожного движения эти насаждения будут удалены. - рассказал главный специалист отдела благоустройства администрации Выборгского района Елена Семенова

Напомним, что ежегодно производится обновление зеленого фонда города Выборга. В этом году садовники посадят порядка 150 саженцев, а также обеспечат омоложение и сохранение зеленых насаждений.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге оценили состояние деревьев в детских садах и школах.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти