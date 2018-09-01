На улицах Петербурга в 2020 году протестируют беспилотную Skoda

Беспилотный автомобиль на базе Skoda Superb протестируют в следующем году в центральных районах Петербурга. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на представителя НТИ "Автонет" Евгения Белянко.
На заднем стекле автомобиля будет размещена буква "А" в красном треугольнике. Испытнаия будут проходить на Черной речке, линиях Васильевского острова, на Невском и Литейном проспектах, ЗСД и КАД, а также в спальном районе Купчино. Беспилотную "ГАЗель" протестируют в Коврове Владимирской области.
Управлять транспортным средством будет инженер. Аналогичные тесты сейчас проходят в Татарстане и Москве.
Ранее в Петербурге создали беспилотник, который может ослепить и обездвижить нарушителя.
Фото: pixabay
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