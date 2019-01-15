На улицах Петербурга появится многофункциональный туалет-трансформер по имени Оптимус

В туалете-трансформере оборудованы три кабинки с умывальниками и обогревателями.

В Петербурге появился многофункциональный туалет-трансформер по имени Оптимус. Об этом сообщила Piter.TV пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

В ведомстве отметили, что такой мобильный и многофункциональный комплекс появился в Северной столице впервые. Туалет-трансформер может использоваться для решения различных задач, таких как обеспечение городских праздничных мероприятий.

Известно, что проект стоил около 10 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржцев предупредили о гололедице в четверг.

Фото:ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"