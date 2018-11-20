В Петербурге появились новые арт-объекты в виде сугробов с лопатами

Инициатором проекта стал телеканал ТНТ.

Петербуржцы опубликовали фотографии с новыми арт-объектами, которые появились в Центральном, Петроградском и Василеостровском районах. Жители города заметили сугробы с воткнутыми лопатами.

Если присмотреться, то на арт-объектах красуется надпись "лопата Сычева". Прохожие решили вытащить их из снега и детальнее рассмотреть. В итоге на них обнаружили логотип телеканала ТНТ.

Оказалось, что "лопату Сычева" придумали представители ТНТ, чтобы поддержать старт исправительно-трудовой комедии "Год культуры". Напомним, Сычев — главный герой этого сериала.

"Год культуры" является одним из самых ярких российских сериалов 2018 года. В начале его показали на платном ресурсе ТНТ-PREMIER. 4 февраля он стартует в эфире телеканала ТНТ.

Ранее мы писали, что на Петроградской стороне чиновник чистил снег: это оказалась акция канала ТНТ.

Фото: ТНТ