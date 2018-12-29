На Петроградской стороне чиновник чистил снег: это оказалась акция канала ТНТ

В понедельник, 28 января, популярные паблики взорвались от ролика, на котором представительный мужчина, похожий на чиновника, с энтузиазмом расчищает остановку автобуса.

Кто-то предположил: мужчина проспорил, кто-то понял, что это - флешмоб чиновников, ведь похожие видео были сняты в нескольких городах России.

В Уфе ролик сняли на улице Ленина. Черная иномарка остановилась возле убирающих снег дворников. Из машины вышел мужчина взял в руки лопату и начал раскидывать снег.

Оказалось, что исправительно-трудовые работы "чиновник" выполнял... по инструкции от ТНТ. В некоторых российских городах прошла акция в поддержку сериала "Год культуры". В сатирическом проекте воплотили смелую задумку: история о прилюдной порке и ссылке чиновника. Именно эта идея послужила вдохновением для акции.

У нас не было задачи обличить негодяев, но мы показываем актуальные проблемы и предлагаем над ними, как минимум, посмеяться, а как максимум - задуматься. Пресс-служба телеканала ТНТ.

Посмотреть сатирический сериал с Федором Бондарчуком в главной роли можно будет в эфире ТНТ с 4 февраля.

Фото: пресс-служба телеканала ТНТ.