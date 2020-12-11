На улицах Петербурга к Пасхе появится пять гигантских яиц

Уникальные арт-объекты со 2 по 11 мая будут расставлены от Малой Садовой улицы до парка ЦПКиО.

В преддверии праздника Пасхи в центре Петербурга появятся пять гигантских расписных яиц. Об этом сообщила пресс-служба музея Фаберже.

Уникальные арт-объекты со 2 по 11 мая будут расставлены от Малой Садовой улицы до парка ЦПКиО. Эскизы создавали мастера со всей России, на конкурс прислали почти 120 работ. Лучшим стал эскиз петербургской художницы Светланы Бойко. Один из огромных яиц распишет именно она.

Также авторами росписей станут Покрас Лампас, Дмитрий Шагин, Марина Колдобская и Кирилл Овчинников.

В преддверии Пасхи диетолог напомнил, кому нельзя есть яйца.

Фото: ВКонтакте / Музей Фаберже