Сергей Собянин рассказал о развитии возможностей в городе для электрического транспорта.

На улицах Москвы установят 250 новых зарядных станций для электромобилей. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал глава российской столицы Сергей Собянин. Чиновник пояснил жителям города, что расширение использования электрического транспорта представляет из себя важнейший фактор улучшения экологической ситуации в регионе.

Выделение дополнительных средств, предусмотренных постановлением Правительства Москвы, позволит установить еще 250 общедоступных зарядных станций нового городского стандарта. Работы планируется выполнить до конца 2023 года. пост в ТГ-канале Сергея Собянина

Сергей Собянин пояснил, что за последние восемь лет количество зарегистрированных в столице электромобилей выросло примерно в 20 раз — с 235 в 2015 году до 4,6 тысячи экземпляров в 2023-м. Эксперты ожидают, что к 2030 году количество электромобилей на территории Москвы превысит 100 тысяч, что потребует от властей адекватного развития инфраструктуры для их эксплуатации и обслуживания. Планируется установить свыше 11 тысяч зарядных станций, в том числе около 2,8 тысячи быстрых. На текущий момент для пользователей доступны около 2,3 тысячи таких объектов. Из этого числа 214 станций установлено на улично-дорожной сети в рамках программы "Энергия Москвы", а остальные - размещены в паркингах жилых комплексов, торговых и бизнес-центров. Информация об их размещении интегрирована в в мобильное приложение "Московский транспорт". В аккаунте водители имеют возможность бронировать зарядную сессию, а также выстраивать наиболее удобные маршруты к ближайшим зарядкам. При помощи быстрых ЗЭ транспортное средство может быть подзаряжено за пол часа или 40 минут.

Сергей Собянин уточнил, что для владельцев такси и каршеринга при приобретении электромобиля в кредит или в лизинг размер субсидии увеличивается в два раза по сравнению с субсидией на покупку автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

В Москве завершили монтаж уникального панно на станции "Яхромская" салатовой линии метро.

Фото и видео: Telegram / Сергей Собянин