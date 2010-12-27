Всего украшения появятся на фасадах 29 станций.

В понедельник, 2 декабря, стало известно о том, что Казанский собор украсят к Новому году за 6,5 млн рублей. Следует из данных, размещенных на портале госзакупок.

Известно, что Казанский собор намерены украсить световой инстилляцией. Отмечается, что во дворе собора на деревьях появятся гирлянды и новогодняя ель.

Заказчиком работ выступил Петербургский центр рекламы и праздничного оформления.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти рассказали, где можно срубить бесплатно новогоднюю ёлку.

Фото:Piter.TV