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Казанский собор украсят к Новому году за 6,5 млн рублей
Сегодня, 11:30
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IRINA_CHALKINA

Казанский собор украсят к Новому году за 6,5 млн рублей

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Всего украшения появятся на фасадах 29 станций.

В понедельник, 2 декабря, стало известно о том, что Казанский собор украсят к Новому году за 6,5 млн рублей. Следует из данных, размещенных на портале госзакупок.

Известно, что Казанский собор намерены украсить световой инстилляцией. Отмечается, что во дворе собора на деревьях появятся гирлянды и новогодняя ель.

Заказчиком работ выступил Петербургский центр рекламы и праздничного оформления. 

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти рассказали, где можно срубить бесплатно новогоднюю ёлку.

Фото:Piter.TV

Теги: казанский собор, новости спб, общество, украшения к новому году
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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