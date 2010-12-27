В понедельник, 2 декабря, стало известно о том, что Казанский собор украсят к Новому году за 6,5 млн рублей. Следует из данных, размещенных на портале госзакупок.
Известно, что Казанский собор намерены украсить световой инстилляцией. Отмечается, что во дворе собора на деревьях появятся гирлянды и новогодняя ель.
Заказчиком работ выступил Петербургский центр рекламы и праздничного оформления.
Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти рассказали, где можно срубить бесплатно новогоднюю ёлку.
Фото:Piter.TV
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