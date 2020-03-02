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На углубленную диспансеризацию петербуржцев выделили 278,5 млн рублей
Сегодня, 17:55
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На углубленную диспансеризацию петербуржцев выделили 278,5 млн рублей

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Деньги поступят их федерального бюджета.

В воскресенье, 3 августа, стало известно, что Петербург получит 278,5 млн рублей из федерального бюджета на углубленную диспансеризацию горожан, переболевших ковидом. Власти города и Министерством здравоохранения РФ подписали соответствующее соглашение.

По словам Олега Эргашева, вице-губернатора Петербурга, это значимая поддержка для городского здравоохранения. Он отметил, что стационарное лечение после коронавируса прошли 5 тыс. 200 человек. Работу планируют расширять и диспанцеризировать всех пациентов, перенесших болезнь в тяжелой форме. 

Ранее в Петербурге благодарные пациенты нарисовали картину для врачей.

Фото: Piter.tv 

Теги: бюджет, диспансеризация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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