На углу улицы Есенина и Северного проспекта сбили велосипедиста

О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно.

Вечером во вторник, 18 августа, мобильный корреспондент Piter.TV стал свидетелем аварии на углу улицы Есенина и Северного проспекта.

Как сообщил очевидец, внедорожник сбил велосипедиста. На место прибыли сотрудники ГИБДД. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах произошло ДТП. Также не уточняется, в каком состоянии находится потерпевший. Судя по кадрам, которыми поделился корреспондент, карет скорой помощи не видно.

Ранее мы писали, что молодой петербуржец скончался после массовой драки в Петербурге.

Фото: Piter.TV