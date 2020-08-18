Молодой петербуржец скончался после массовой драки в Петербурге

Парень записал "сториз" в соцсети, где рассказал свою историю.

Во вторник, 18 августа, стало известно о печальной истории петербуржца по имени Феликс, который стал участником массовой драки.

По всей видимости, Феликс вместе с друзьями отдыхали в баре, они вышли на улицу и начали дурачиться, отвешивая друг другу пинки. В неудачный момент парень не удержал равновесие и ударился головой об асфальт. Очнулся петербуржец уже в Мариинской больнице. Несмотря на то, что врачи предупредили о серьезной травме, Феликс все же решился выбраться из больницы за сигаретами: получилось со второго раза. Обратно пациента охранники уже не пустили. Молодой человек записал в свой Instagram "сториз", где описал случившееся, вернулся домой и умер через несколько часов от кровоизлияния в мозг. В больнице началась проверка по статье за халатность: проверять будут и тех, кто выпустил пациента, и те, кто отказался снова впустить.

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Видео: Piter.TV