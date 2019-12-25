На удаленную работу переведены 10% сотрудников Смольного

Губернатор, вице-губернатор, руководители органов работают в обычном режиме.

В пятницу, 16 октября, стало известно, что на дистанционный режим работы перевели 10% сотрудников Смольного. Об этом сообщил "Интерфакс".

Однако губернатор, вице-губернаторы, руководители органов власти и их заместители работают в штатном режиме. В администрации губернатора на "дистанционке" работают 17% сотрудников. Перевод на дистанционную работу продолжится. Сколько процентов работников в итоге уйдут на удаленную работу, не уточняется.

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Фото: Piter.TV