На удаленную работу переведены 10% сотрудников Смольного

В пятницу, 16 октября, стало известно, что на дистанционный режим работы перевели 10% сотрудников Смольного. Об этом сообщил "Интерфакс".
Однако губернатор, вице-губернаторы, руководители органов власти и их заместители работают в штатном режиме. В администрации губернатора на "дистанционке" работают 17% сотрудников. Перевод на дистанционную работу продолжится. Сколько процентов работников в итоге уйдут на удаленную работу, не уточняется.
Ранее мы писали, что депутат нашел в петербургском метро противовирусный плакат с ошибкой.
Фото: Piter.TV
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