На учениях ОДКБ в Таджикистане применяли опыт борьбы с террористами в Сирии

Анатолий Сидоров сообщил о завершении маневров "Рубеж-2022".

На совместных военных учениях коллективных сил ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) в Таджикистане военные применяли опыт борьбы с террористами в Сирии. Соответствующей информацией с журналистами поделился начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. Он рассказал о результатах проверки подразделений быстрого развертывания (КСБР) Центрально-азиатского региона "Рубеж-2022".

Мы учитываем опыт операций при уничтожении террористов в Сирии, изучаем опыт, который сейчас получают войска российской армии в Донбассе, и применяем его здесь. Анатолий Сидоров, глава штаба ОДКБ

Эксперт напомнил о том, что подобные маневры ни разу не проводились по одинаковому сценарию, так как задачей для военных является подготовка к работе в любой обстановке, чтобы бойцы могли действовать "решительно и смело".

Командующий Суровикин заявил о напряженной обстановке в зоне военной операции.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье