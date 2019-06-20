На участке внешнего кольца КАД в районе ЗСД перекроют две полосы движения

Ограничения будут действовать неделю.

На кольцевой автодороге у развязки с ЗСД и Дачным проспектом перекроют две полосы движения на внешнем кольце. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке с 4 по 11 мая будут ликвидировать колейность. Для движения перекроют третью и четвертую полосы. По первой и второй полосе скорость движения ограничат до 50 км/час.

Работы будут идти в круглосуточном режиме. Сроки окончания ремонта могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

Также с колейностью будут бороться на КАД рядом с развязкой у проспекта Культуры .