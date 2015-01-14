На КАД рядом с развязкой у проспекта Культуры перекроют одну полосу

С 7 по 12 мая перекроют первую полосу для движения транспорта.

На КАД в районе развязки с проспектом Культуры перекроют одну полосу движения. Об этом 28 апреля рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 26 по 28 километр на участке внутреннего кольца КАД с 7 по 12 мая перекроют первую полосу для движения транспорта. На других полосах ограничат скоростной режим до 50 километров в час. На участке будут проводить работы по ликвидации колейности на магистрали. Отмечается, что сроки работ могут быть скорректированы с учетом погоды.

Ранее мы писали, что на северном намыве Васильевского острова планируют поселить почти 30 тысяч человек. Проект был разработан по заказу компании ЛСР.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"